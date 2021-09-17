Юные приморцы получают сертификат на дополнительное образование

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17 сентября 2021, 08:24

фото РМЦ Приморского края

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций, которое обеспечивается увеличением доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, – одна из целей реализуемой региональной государственной программы «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы. О новациях в организации дополнительного образования, введённых с начала этого учебного года, рассказали директор Регионального модельного центра Приморского края Александр Харлан и главный специалист по реализации проектов КГАУ ДО «Региональный модельный центр Приморского края» Екатерина Барилина.

Дополнительное образование, или внешкольное, как его называли раньше – это всевозможные кружки, секции, клубы, в которых юное поколение постигает азы науки и техники, искусства и творчества, физкультуры и спорта. С начала этого учебного года в Приморье, как и по всей России, вступила в действие новая система финансирования дополнительного образования детей.

«Она вводится с целью повысить качество обучения в кружках и секциях, обеспечить персонифицированный подход и доступность занятий для каждого ребёнка», – поясняет директор Регионального модельного центра Приморского края Александр Харлан.

Как пояснил эксперт, система персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) направлена на расширение возможностей детей для получения бесплатного дополнительного образования, она призвана его переформатировать. Её главная цель – привлечь к занятиям в кружках и секциях как можно больше ребят, дать возможность заниматься и тем, кому прежде это по каким-то причинам было недоступно. Теперь все дети получают сертификат, который даёт им возможность получить дополнительное образование, причём, эти занятия оплатит государство.

«За каждым конкретным ребёнком государство закрепляет право на получение качественного и бесплатного образования и делает это при помощи сертификата дополнительного образования. Сертификат – это уникальный номер, который является гарантией государства получения каждым ребёнком бесплатного дополнительного образования. Его должен получить каждый юный гражданин в возрасте от пяти до восемнадцати лет. У нас в Приморье на сегодняшний день сертификаты получили и активировали уже больше пятидесяти тысяч детей из разных муниципалитетов края. Записались на кружки по новым правилам более тринадцати с половиной тысяч детей. Это только начало, всего в крае более двухсот тысяч юных приморцев смогут воспользоваться своим правом и реализовать сертификат на программы дополнительного образования», – рассказал Александр Харлан.

Более подробно о том, для чего необходим сертификат, рассказала главный специалист по реализации проектов Регионального модельного центра Приморского края Екатерина Барилина.

«Сертификат нужен прежде всего для того, чтобы ребёнок мог по своему желанию записаться на любую программу дополнительного образования, которые реализуются в том муниципалитете, где он живёт. В систему персонифицированного финансирования дополнительного образования вошли все муниципальные организации дополнительного образования. Но и негосударственные образовательные организации также могут стать её участниками», – отметила эксперт.

Сертификат поможет отслеживать реальную картину в дополнительном образовании. Другими словами, теперь дети и их родители выступают заказчиками кружков, секций, клубов – финансирование станет направляться на те направления дополнительного образования, которые окажутся наиболее востребованы.

«Организациям должно стать выгодно предлагать детям актуальные, интересные и качественные программы. Но при этом, безусловно, на особом положении остаются особо значимые для муниципалитетов программы. Они продолжат финансироваться напрямую и для детей останутся как и прежде бесплатными. Средства сертификата на них списываться не будут», – пояснил Александр Харлан.

Номинал сертификата может отличаться в разных муниципалитетах, отметил руководитель Регионального модельного центра Приморского края. Он пояснил, что эта цифра рассчитывается с учётом фактических затрат на организацию работы кружков, студий и секций, в том числе и с учётом заработной платы педагогов. Определены лишь общие границы размера сертификата: от 10 до 20 тысяч рублей.

Изменение подхода к дополнительному образованию предусмотрено в рамках национального проекта «Образование». Узнать подробнее, как работает новый механизм, можно на портале 25.pfdo.ru. Там же здесь можно подать заявку на получение сертификата, заметил эксперт.

Есть и второй путь подачи заявки на сертификат.

«Заявление на сертификат можно подать и через электронный дневник, или портал «Сетевой город. Образование» После того, как заявление поступает в обработку, заявитель получает электронный сертификат, который нужно активировать непосредственно там, где будет обучаться ребёнок», - рассказал Александр Харлан.

Пока на портале Регионального модельного центра открыта запись на три образовательных программы — по робототехнике, авиамоделизму и художественно-эстетическому воспитанию. В дальнейшем число программ будет увеличиваться.

Контакты всех муниципальных опорных центров, список организаций, которые принимают заявления на сертификат, списки необходимых документов, а также ответы на возникающие вопросы о сертификатах можно найти на портале 25.pfdo.ru.

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