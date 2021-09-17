На Южном Урале открылись избирательные участки

Аргументы Недели → Общество 13+

17 сентября 2021, 07:30 Татьяна Михайлова Источник: «Южноуральская панорама»

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Голосование за депутатов Государственной Думы будет проходить 17, 18 и 19 сентября.

Сегодня в Челябинской области открылись 2285 участковых избирательных комиссий. Как и во всех регионах страны, на Южном Урале они будут работать с 8 до 20 часов.

Как сообщает «Южноуральская панорама» с отсылкой на председателя областной избирательной комиссии Сергея Обертаса, на 1255 участках будет вестись видеонаблюдение. Это 55% от всех участковых комиссий с общим охватом избирателей более 80%. Кроме этого, будет задействованы система видеорегистрации, таким образом, все участковые избирательные комиссии охвачены видеофиксацией.

«Сегодня, завтра и послезавтра выборы депутатов Государственной Думы – это важное событие как для Челябинской области, так и для Российской Федерации. Поэтому сегодня в 8 часов утра я здесь, на избирательном участке, на котором я всегда голосую, — рассказал министр здравоохранения региона Юрий Семенов. — Всех граждан нашего региона я призываю тоже прийти на избирательные участки и выбрать депутатов Государственной Думы Российской Федерации».

Напомним, в выборах в Госдуму участвуют следующие партии: «Гражданская платформа», «Единая Россия», «Зеленая альтернатива», «Коммунисты России», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Родина», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Российская партия свободы и справедливости», Российская экологическая партия «Зеленые», «Партия Роста», «Справедливая Россия — За правду», «Яблоко».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости