Жертвой последствий заражения COVID-19 стал почти каждый 500-й житель США

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16 сентября 2021, 22:35 Источник: ТАСС

pixabay.com

В Соединенных Штатах специалисты зафиксировали летальный исход почти каждого 500-го жителя из-за последствий инфицирования COVID-19. В Университете Джонса Хопкинса сообщили, что в стране за весь период пандемии обнаружили более 41,5 млн носителей коронавирусной инфекции.

Отмечается, что к вечеру 15 сентября в США насчитывалось 666 525 скончавшихся с коронавирусом граждан. Телекомпания CNN ознакомила с официальной статистикой, согласно которой по состоянию на апрель минувшего года в Соединенных Штатах проживало 331,4 млн человек. Получается, что от последствий коронавируса в стране скончался почти каждый 500-й житель.

По данным газеты The Washington Post, порядка 1/4 от всех умерших носителей COVID-19 в США - граждане старше 85. К слову, страна находится на первой строчке на планете и по числу смертей, и по количеству заразившихся коронавирусом.

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