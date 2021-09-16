Правительство России направит на поддержку пострадавших от паводков жителей Крыма около 400 млн рублей из резервного фонда

Власти России направят на поддержку жителей Крымского полуострова, которые пострадали в связи с паводками, сумму в размере 396,5 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин.
Отмечается, что деньги выделят из правительственного резервного фонда. Денежные средства потратят на приобретение или возведение жилых помещений. Кроме того, часть денег направят на капитальный ремонт домов, которым был причинен ущерб.
Напомним, что в июне и июле в Крыму прошли сильные дожди. Из-за этого были подтоплены некоторые районы полуострова. Речь идет, в том числе о Бахчисарайском районе, Керчи и Ялте. Серьезные ливни обрушились на республику также в последнем летнем месяце.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.