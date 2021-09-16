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Правительство России направит на поддержку пострадавших от паводков жителей Крыма около 400 млн рублей из резервного фонда

, 21:44 Источник: ТАСС

Правительство России направит на поддержку пострадавших от паводков жителей Крыма около 400 млн рублей из резервного фонда
pixabay.com

Власти России направят на поддержку жителей Крымского полуострова, которые пострадали в связи с паводками, сумму в размере 396,5 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин.

Отмечается, что деньги выделят из правительственного резервного фонда. Денежные средства потратят на приобретение или возведение жилых помещений. Кроме того, часть денег направят на капитальный ремонт домов, которым был причинен ущерб.

Напомним, что в июне и июле в Крыму прошли сильные дожди. Из-за этого были подтоплены некоторые районы полуострова. Речь идет, в том числе о Бахчисарайском районе, Керчи и Ялте. Серьезные ливни обрушились на республику также в последнем летнем месяце.

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