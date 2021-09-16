Лайма Вайкуле высказалась о дружбе народов

Аргументы Недели → Общество 13+

16 сентября 2021, 21:18 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В одном из своих интервью певица Лайма Вайкуле затронула «политику»: мол, в Латвии много тех, кто изъясняется только по-русски, и их никто не оскорбляет, не выгоняет. Многие русскоязычные латвийцы придерживаются иного мнения.

Еще певица в интервью отметила, что в Латвии ее называют «российской певицей». Почему? Как говорит г-жа Вайкуле, потому что она выступает часто в России и поет на русском языке. Но такие упреки со стороны политиков артистку не беспокоят: она считает, что люди продолжают дружить вопреки наветам.

«В Латвии много людей, которые живут в стране всю жизнь и изъясняются только по-русски. Их никто не оскорбляет, не выгоняет»,- заявила Лайма Вайкуле.

Если честно, то за последние лет «адцать» я не слышала, чтобы были скандалы с Вайкуле на почве «российской певицы». Точно в информационном пространстве – нет! Например, великолепного Мартиньша Вилсонса когда-то обвинили, что он снимается достаточно в «двусмысленных картинах» в России… Это было! А вот с Вайкуле дела обстоят спокойно. Даже фестиваль организовала в Юрмале певица и к ней с удовольствием приходит латвийский политический бомонд.

Видимо, артистка дала интервью российскому изданию. В нем и «нашим», и «вашим».

Ситуация «двоякая»: действительно, латыши и русские прекрасно живут бок о бок, дружат, женятся, выходят замуж и т.д. Конечно, сегодня никто русскоязычному человеку не будет кричать в спину: «Чемодан. Вокзал. Россия», но мы все прекрасно понимаем, что можно и с улыбкой оскорбить человека… Намеком, иносказательно, законами и т.д.

«Никто не оскорбляет»… А может стоит латвийской певице вспомнить ее соотечественника-депутата от Национального объединения Эдвинса Шноре, который практически назвал русских людей… «вшами», требовал закрытия русских школ, и сетует на то, что «русская среда в Латвии все еще реальность»! А некий экс-депутат г-н Добелис, видимо, в «белой горячке» ненависти орал с трибуны, что место русским – «Чемодан. Вокзал. Россия». Я уже молчу об унизительном положении неграждан, многие из которых родились в Латвии, учились, платят налоги и т.д., но право голоса на выборах не имеют! Конечно, певица об этом «не знает». Повторяю, что речь идет о некоторых представителях правящих и националистического бомонда. Но не с дядей Васей из соседнего магазина общается Вайкуле, а именно с таким «бомондом».

Умно давать такое интервью… И в Латвии – фестиваль, и в России концерты. Думаю, многие согласятся, что выступления в России дают неплохой куш певице, но и против своей страны «пойтить» она не может… Вот и присела на «двух стульях». Сидит, однако… Пока Россия терпит…

Мнение латвийцев из социальных сетей:

«Никто не оскорбляет и не выгоняет? А ты прессу латышскую читаешь?»

«Конечно, Лаймочка, тут все «хорошо»! Это же не у тебя отняли гражданство! Это не у тебя отняли сертификаты когда-то, а у меня, чтобы дать таким, как ты! Не к тебе же прибегает языковая комиссия, чтобы влепить штраф, хотя ты и поешь на русском! Это тебе только дозволено, а не простым людям!»

«Пусть хоть иногда зайдет в общественный магазин ! Может тогда у нее откроются глаза!»

«Она про какую страну сейчас говорит? Хочу жить в той, про какую она говорит! Она живет в своем мире. Хитрая… Тусуется в России и в Латвии ей хорошо. Позиции четкой нет. Если поставить ее перед выбором, то вот тогда все и узнаем… Такой «полив» русских будет. Она не ответит на вопросы прямо…»

Да, помнится одно интервью Лаймы, когда ее спросили о Крыме… Посмотрите в архивах «не та» - певица отправила журналиста в ж@у. И куда пропала латвийская сдержанность Лаймы?

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