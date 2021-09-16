Суммарное количество полностью привитых от COVID-19 жителей Китая превысило отметку в 1 млрд

До настоящего времени в Китае полностью привили от коронавирусной инфекции более 1 млрд человек. Данная информация поступила от Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения страны сегодня, 16 сентября.
В комитете назвали точное число таких граждан - 1 011 584 000. Это 70% населения Поднебесной. Согласно представленному на пресс-конференции заявлению, всего на китайской территории сделали свыше 2,16 млрд уколов от COVID-19.
По словам ведущего эпидемиолога Китая Чжун Наньшаня, к концу года у жителей страны должен сформироваться коллективный иммунитет. На сегодняшний день вакцины от COVID-19 доступны также для детей от трех лет и подростков.
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