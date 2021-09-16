Специалисты ZOE COVID Symptom Study выяснили, что основным симптомом COVID-19 у привитых является чихание

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16 сентября 2021, 20:49 Источник: mednovelty.ru

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У пациентов, ранее получивших вакцину от COVID-19, но подхвативших инфекцию, появляется преимущественно чихание. К такому выводу пришли сотрудники ZOE COVID Symptom Study в ходе проведенного исследования.

Отмечается, что частое чихание может являться симптомом коронавирусной инфекции у людей, прошедших вакцинацию. Медики рекомендуют не выходить из дома и сделать тест на COVID-19, если у человека появился такой симптом.

Ко всему прочему, исследование показало, что у полностью привитых людей с коронавирусом в 2 раза ниже вероятность развития симптомов “длительного ковида”, нежели у тех, кто не был вакцинирован. Имеется в виду состояние, при котором у человека в течение долгого времени после перенесенного коронавируса наблюдаются ковидные симптомы.

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