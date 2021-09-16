Аргументы Недели Общество 13+

Специалисты ZOE COVID Symptom Study выяснили, что основным симптомом COVID-19 у привитых является чихание

, 20:49 Источник: mednovelty.ru

Специалисты ZOE COVID Symptom Study выяснили, что основным симптомом COVID-19 у привитых является чихание
pixabay.com

У пациентов, ранее получивших вакцину от COVID-19, но подхвативших инфекцию, появляется преимущественно чихание. К такому выводу пришли сотрудники ZOE COVID Symptom Study в ходе проведенного исследования.

Отмечается, что частое чихание может являться симптомом коронавирусной инфекции у людей, прошедших вакцинацию. Медики рекомендуют не выходить из дома и сделать тест на COVID-19, если у человека появился такой симптом.

Ко всему прочему, исследование показало, что у полностью привитых людей с коронавирусом в 2 раза ниже вероятность развития симптомов “длительного ковида”, нежели у тех, кто не был вакцинирован. Имеется в виду состояние, при котором у человека в течение долгого времени после перенесенного коронавируса наблюдаются ковидные симптомы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

Политика

Глава МИД Лавров заявил, что Россия будет общаться с теми государствами Евросоюза, которые к этому готовы

Глава МИД Лавров заявил, что Россия будет общаться с теми государствами Евросоюза, которые к этому готовы

Российская Федерация не намерена ждать, пока Евросоюз изменит свои вкусы, а планирует общаться с теми странами из этого европейского объединения, которые к этому готовы. Такое заявление сделал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью