Что говорят россияне о возможном переезде афганских беженцев в нашу страну

Аргументы Недели → Общество 13+

16 сентября 2021, 20:15 Турана Гулиева,

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Сегодня, когда мы живем в мирной стране, трудно представить, что на чью-то душу может пасть участь пережить события войны. Но недавние боестолкновения между правительственными войсками Афганистана и движением Талибан* убеждают нас в обратном.

Видео с беженцами и публичными казнями женщин уже распространились по всей Сети. Что же будет дальше с мирными людьми Афганистана?

«Аргументы недели» решили опросить россиян и задали лишь один вопрос: стоит ли принимать у себя беженцев?

Диана Дамаскина:

- Я в политике не сильна и не могу в полной мере рассуждать на эту тему, но мне кажется, что нет. Потому что позиция относительно беженцев в нашей стране немного иная, нежели в Европе.

Жители Афганистана обладают определенным менталитетом, который, как мне кажется, будет очень тяжело вписываться в наши реалии. Я бы не хотела видеть здесь беженцев, потому что опыт Европы показывает, что это очень опасно. Потому что люди из стран Ближнего Востока очень рьяно пытаются внедрить свои обычаи, национальные и религиозные постулаты в чужую культуру, они тяжело ассимилируются, и мне не очень хочется, чтобы в Москве были кварталы, в которых разговаривают не на русском языке.

Ангелина Носкова:

- Я считаю, что мы можем принять беженцев и разместить их в Западной Сибири, чтобы они работали на рудниках.

Марк Задорожный:

- Я думаю, что можно и даже нужно, но вопрос в том, сделает ли это Россия?! Где-где, но в России для них места хватит.

Мустафа Алиев:

- Нет, пусть едут к себе защищать свои земли.

Денис Осипов:

- Думаю, да, и - на Восток. Там хватает малозаселенных городов и сел.

Маргарита Бельская:

- Чисто теоретически, да! Потому что государство у нас по площади большое, а население маленькое. То есть, по сути, есть возможность переселить их в Сибирь куда-нибудь или на Север, где мало населения. Но учитывая тот факт, что экономика и уровень жизни в регионах у нас слабые, то содержать их будет просто не на что.

С рабочими местами у нас тоже проблемы. Мигранты из Азии и так заняли все вакантные места. И не надо забывать, что беженцы из Афганистана - это, скорее всего, необразованный слой населения, неквалифицированные работники. Плюс они не знают наш язык.

Подытожив, можно смело сказать, что афганцы нам не нужны.



*Запрещенная в России террористическая организация





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