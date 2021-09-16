В Челябинске запускают отопительный сезон

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16 сентября 2021, 19:15 Анна Семенова

Мерзнуть дома больше не придется. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Тепло начнут подавать в квартиры с 17 сентября.

Два теплых осенних денечка расслабили челябинцев. Все снова скинули теплые куртки и шапки, перестали кутаться в квартирах. Однако по-настоящему холодная погода уже не за горами, синоптики не исключают даже первый снег в предстоящие выходные. Ночами ожидаются заморозки до минус 2.

Накануне губернатор Алексей Текслер поручил главам городов и районов не дожидаться резкого похолодания и начать подключать социальные и жилые объекты к теплу.

В Челябинске многоэтажки начнут прогреваться уже завтра, 17 сентября. Конечно, одним махом включить везде батареи не получится, кому-то придется потерпеть несколько дней. Школы, больницы и детские сады должны полностью подключить до субботы.

ЦИФРА

98,5% составляет готовность муниципалитетов Челябинской области к отопительному сезону.





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