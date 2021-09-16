В Крыму проходит Всероссийский конкурс на лучший сувенир

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16 сентября 2021, 19:28

Каждый человек, уезжая из красивого места, которое ему полюбилось, хочет увезти с собой его частичку. Именно поэтому на рынке туризма так развито производство сувениров. Нечасто мы возвращаемся в любимые места, и привезенные сувениры напоминают нам о счастливых моментах. Но в этом году есть уникальная возможность увидеть, потрогать и почувствовать удивительные природные края в одном месте.

15-19 сентября 2021

Республика Крым, г. Ялта, набережная.

На набережной г. Ялты уже во второй раз проходит Всероссийский фестиваль народных художественных промыслов «Заповедный сувенир». Целью проведения фестиваля является популяризация и продвижение производителей изделий народных художественных промыслов, осуществляющих свою деятельность на особо охраняемых природных территориях, на внутреннем и международном туристских рынках.

В курортном городе в бархатный сезон на главной площадке города – набережной – соберутся лучшие товаропроизводители, чтобы продемонстрировать сувенирную продукцию своих природных территорий – Национальных парков, природных заповедников, дендрологических парков и ботанических садов. В фестивале принимают участие 17 предприятий более чем из 34 регионов России – Гжель, Торжокские золотошвеи, Ямальская косторезная школа с мастер-классом "Резьба по кости", Хохлома, Башкирские художественные промыслы и другие.

Деловая программа фестиваля будет посвящена вопросам продвижения бренда особо охраняемых природных территорий через создание и распространение народно-художественных промыслов. Участие в деловой программе примут представители Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, товаропроизводители, руководство особо охраняемых природных территорий и специалисты в области народно-художественной культуры.

Также каждый вечер в дни работы фестиваля на набережной будут проходить концерты.

В рамках фестиваля пройдет Всероссийский конкурс «Заповедный сувенир». Конкурс проходит в два этапа – заочный и очный. Победители заочного тура презентуют на фестивале свои сувениры.

Номинации Конкурса:

– сохранение традиций;

– уникальность автора;

– креатив и новизна;

– НХП XXI века;

– идентичность;

– презентация нового продукта.

Торжественное закрытие Фестиваля состоится 19 сентября 2021 г. в 14.00 на набережной.

Подробная информация о Фестивале и Конкурсе на сайте http://www.zapovednysouvenir.ru/.?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link

Организаторы мероприятия: Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство курортов и туризма Республики Крым, ФГБУ «Заповедный Крым», ФГБУ «Дом народов России».

При поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

Информационный партнер: газета "Аргументы недели".

Регистрация для участия в Конкурсе: http://www.zapovednysouvenir.ru/.?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link

Контакты для участия в Конкурсе:

Никита Широкопояс, тел. 8-915-256-23-11, z-souvenir@yandex.ru.

Контакты для аккредитации СМИ:

Дарья Хлобыстова, тел. 8-495-290-36-31, z-souvenir@yandex.ru.

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