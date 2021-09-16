Отбывающий тюремный срок экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев остался без дома

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16 сентября 2021, 16:55 Источник: znak.com

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Росимущество продало дом площадью 494,2 квадратных метров и земельный участок в 600 квадратных метров экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, отбывающего 15-летнее заключение. Недвижимость бывшего чиновника оценили в 47,65 млн рублей. Денежные средства взыскали в счет частичного погашения штрафа, размер которого составил 500 млн рублей и еще более 75 млн рублей, которые, как полагает следствие, Пушкарев получил в качестве взяток.



Игорь Пушкарев занял должность главы администрации Владивостока в мае 2008 года. В 2013 году он был переизбран на второй срок от партии «Единая Россия».



В ночь на 1 июня 2016 года Пушкарев был задержан сотрудниками ФСБ и доставлен в Москву. Против него возбудили дело по части 3 стать 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») и по части 3 статьи 204 УК РФ («Коммерческой подкуп»). Его обвинили в раздаче государственных подрядов компаниям, принадлежавших родственникам.



В 2017 году полномочия Пушкарева на посту главы Владивостока были прекращены. В 2019 году решением Тверского районного суда Москвы экс-мэр был признан виновным в получении и даче взяток, посредничестве в этом, коммерческом подкупе и злоупотреблении должностными полномочиями (по статьям 204, 285, 290 и 291 УК РФ). Его приговорили к 15 годам колонии строго режима и штрафу в 500 млн рублей. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск, заявленный Генпрокуратурой, о взыскании 143 млн рублей в пользу предприятия «Дороги Владивостока».



Вместе с Пушкаревым были осуждены его брат, гендиректор группы компаний «Востокцемент» Андрей Пушкарев (к 8 годам лишения свободы условно) и экс-глава МУП «Дороги Владивостока» Андрей Лушников (10 лет колонии).





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