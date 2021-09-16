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Подмосковье: число самозанятых с начала года увеличилось на 98,7 тысячи человек

, 17:02

Подмосковье: число самозанятых с начала года увеличилось на 98,7 тысячи человек
pixabay

В Московской области с начала года самозанятых стало на 98,7 тысячи человек больше, а общее число таких предпринимателей в регионе превышает 267 тысяч, как сообщает пресс-служба областного Мининвеста.

Глава министерства Екатерина Зиновьева добавила, что в процентном соотношении рост численности самозанятых с начала года составил 58,5%, пишет сайт "Подмосковье сегодня".

Уточняется, что власти оказывают различные меры поддержки, чтобы развить у жителей интерес к предпринимательской деятельности. Например, для самозанятых проводятся специальные семинары.

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