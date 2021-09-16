В Челябинске после установки валидаторов в транспорте уволят 300 кондукторов

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16 сентября 2021, 16:15 Анна Семенова

Кондукторам предложат обучиться новой профессии. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Их обещали переобучить и найти им новую работу.

Общественный транспорт Челябинска переживает серьезную реформу. Активно обновляется автобусный парк, постепенно приходят новые трамваи, есть план по перезагрузке троллейбусов. В числе изменений – установка валидаторов на входе. Теперь оплачивать свои поездки легко можно будет с помощью карты. Но куда денутся сотни кондукторов, которые верой и правдой трудились в автобусах-троллейбусах-трамваях, много лет мерзли на своем посту зимой и изнывали от жары летом?

Этот вопрос подняли сегодня, 16 сентября, на заседании комитета ЗСО по социальной политике.

Как сообщает сайт Полит 74, под сокращение попадет около 300 человек. Пока в Управление по труду и занятости населения области никаких распоряжений насчет них не поступало. Однако начальник ведомства Владислав Смирнов проблемы не видит: зарплата у кондукторов маленькая, поэтому они должны позитивно отнестись к предложению переобучиться с дальнейшим трудоустройством.

Председатель комитета Сергей Буяков сообщил, что данная ситуация будет взята на контроль, по данному вопросу создадут специальную рабочую группу.

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