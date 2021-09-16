Андрей Бочкарёв: В Москве с начала года восстановлены права более чем трех тысяч обманутых дольщиков

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16 сентября 2021, 16:00

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что с начала года в столице достроены 22 корпуса в проблемных жилых комплексах, что позволило восстановить права 3195 обманутых дольщиков.



«Главный инвестор в строительство жилья – не девелоперы, а простые люди, которые хотят улучшить свои жилищные условия. Например, московские дольщики вложили в стройку домов 1,34 триллиона рублей», – отметил Андрей Бочкарёв.



Он подчеркнул, что правительство Москвы предпринимает все возможные шаги для защиты и восстановления прав дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.



«С начала этого года уже достроено 22 жилых корпуса, что позволило восстановить в правах 3195 дольщиков. Еще 25 объектов в столице готовятся к передаче дольщикам», – уточнил Андрей Бочкарёв.



Заместитель Мэра добавил, что всего с 2011 года в столице решены проблемы более 22,5 тысячи обманутых дольщиков. Решить проблемы всех пострадавших дольщиков в Москве планируется в 2023 году.





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