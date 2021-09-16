Собянин рассказал о расширении программы реконструкции поликлиник

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16 сентября 2021, 15:47 Источник: sobyanin.ru

Фото М. Мишина. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал о расширении программы реконструкции поликлиник.



«Мы долго сомневались, следует ли начинать масштабную программу реконструкции поликлиник. Я даже в какой-то мере оттягивал этот проект. Потому что когда зайдешь в поликлинику на ремонт, то это займет полтора года. А по нормативу – вообще два.



Значит, пациенты должны будут полтора года куда-то ездить. А если что-то пойдет не так и ремонт затянется лет на пять? Когда делаешь десятки поликлиник одновременно, представляете, какой это риск?



Тем не менее мы зашли в эту программу. Уже три десятка поликлиник реконструировали. Научились делать их в течение 6-12 месяцев. В основном за 9 месяцев»,- написал Сергей Собянин.



Как отмечается в блоге, по сути дела, создаются новые поликлиники – абсолютно новые, гораздо лучше, чем было 30-50 лет назад. С другим оборудованием, новым уровнем комфорта. И самое важное – с максимальной доступностью врачей.



«Поэтому недавно приняли решение расширить программу. Первый этап – 137 поликлиник. На втором этапе добавим еще 60 зданий. Таким образом, за 5 лет обновим половину амбулаторного фонда Москвы»,- заключил Сергей Собянин.





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