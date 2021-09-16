Общественный штаб и наблюдатели полностью готовы к работе на выборах в Москве

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16 сентября 2021, 14:16

Фото: opmoscow.ru

Система онлайн-голосования готова к работе в дни выборов 17-19 сентября. Она надежна, безопасна и готова к атакам, в том числе и к DDOS. Об этом рассказал начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.



«Система московского электронного голосования существует с 2019 года, за это время мы набили много шишек. Система устоялась, работоспособна и надежна, это доказано многочисленными тестированиями и проверками хакеров. Мы уверены в ее надежности и стабильности. Если же в ходе голосования по каким-то техническим причинам избиратель не сможет отдать свой голос сразу, то он сможет воспользоваться функцией «отложенное решение» - вернуться к своему бюллетеню и проголосовать после того, как доступ будет восстановлен. Таким образом, можно сказать, что бюллетень является несгораемым. Кроме того, голосование будет идти три дня без перерыва, и все желающие успеют проголосовать»,- рассказал Артем Костырко.



Функция «отложенного решения» позволяет при возникновении технических сбоев или проблем с подключением к интернету вернуться к своему бюллетеню и проголосовать еще раз в течение 24 часов с момента получения первого бюллетеня, но не чаще чем один раз в три часа. Кроме того, у электронного избирателя есть возможность проголосовать онлайн на участке или в центрах госуслуг «Мои документы».



В электронном голосовании смогут принять участие 2 014 765 москвичей. Электронных избирателей исключили из реестра голосующих на избирательных участках – они не получат бумажный бюллетень. Это делается для того, чтобы не допустить двойного голосования.



Электронное голосование в Москве начнется 17 сентября в 8:00 и будет идти круглосуточно до 19 сентября 20:00. Для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете на mos.ru, перейти в специальный раздел, посвященный электронному голосованию, и нажать на кнопку «Проголосовать». Также можно воспользоваться каталогом услуг или кликнуть на баннер на главной странице сайта.



За ходом голосования, в том числе онлайн, 17-19 сентября будет наблюдать столичный Общественный штаб, который разместится в ЦВК «Экспоцентр». Созданная Штабом единая экосистема наблюдения на всех уровнях будет нацелена на обеспечение соблюдения честных, открытых и легитимных выборов.





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