«Уклониться от повышения НДПИ не удастся»: экономисты оценили возможное увеличение налогов для металлургов

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16 сентября 2021, 12:57

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Сталелитейные компании могут дополнительно отдавать в бюджет до 3-5% от своей выручки, ведь налог на добычу полезных ископаемых для них, вероятнее всего, вырастет примерно втрое, как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленный проект основных направлений налоговой и бюджетной политики, подготовленный Минфином.



Аналитики, в свою очередь, думают, что при таком раскладе налоговая нагрузка на отрасль может увеличиться порядка на 100 млрд руб. в год, как того и хотело Правительство. Власти считают рост НДПИ обоснованным по той причине, что компании в последние годы удачной конъюнктуры получили огромные сверхдоходы, в то же время инвестиции металлургических олигархов внутри России, по мнению экспертов, ничтожно малы.



«Первый вице-премьер Андрей Белоусов уже не первый год говорит о повышении налогов на металлургическую отрасль, и, если поначалу его заявления смотрелись в некотором роде «пробными шарами», то теперь уже совершенно очевидно: уклониться от повышения НДПИ российским сталелитейным компаниям не удастся»,- уверен Член Международного Союза Экономистов, доцент Финансового Университета при Правительстве РФ Игорь Диденко.



Металлурги убеждены: дополнительные изъятия осмысленны только в случае дальнейшего роста цен на их продукцию, а он уже прекращается. Также, по их мнению, при повышенном НДПИ нужны льготы для сложных месторождений (по аналогии с трудноизвлекаемой нефтью), в противном случае, выгоднее будет их закрыть. В таком случае, больше всего пострадает металлургия алюминия. В «Русале», например, считают, что повышение налога «может сделать добычу бокситов в России в принципе неконкурентной в сравнении с любой импортной альтернативой».



Производители металлов предложили правительству вместо повышения НДПИ взимать с них более высокий налог на прибыль, но с корректировкой на размер вложений и дивидендов. По их мнению, такой вариант хотя бы будет коррелировать с уровнем цен на продукцию, которые в этих секторах уже пошли вниз после многомесячных пиков. Металлурги считают, что общее для всех в отрасли повышение НДПИ не учитывает, что у компаний разная продукция, себестоимость, транспортные расходы, цена на сырье и электричество. Минфин предложение участников рынка вряд ли устроит, поскольку прогнозировать будущую прибыль компаний еще и с поправкой на инвестиции сложно, в то время как повышение НДПИ можно рассчитать заранее.



Эксперты оценивают дополнительные отчисления металлургов в 110–115 млрд рублей при росте НДПИ до 3–5% от выручки, а аналитики «ВТБ Капитала» полагают, что правительство остановится на ставке для цветных и черных металлов в 6%. Как утверждает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, рост налога больше всего скажется на компаниях с мощной сырьевой базой — «Металлоинвесте», «Мечеле», Evraz, «Северстали» и НЛМК.



«Представляется, что это только начало «большого пути» для российских корпораций. Тренд на повышение корпоративных налогов в рамках общемировой тенденции существует уже давно, ведь именно крупнейшие корпорации – главные бенефициары глобализации и цифровизации последних лет,- отмечает Игорь Диденко. - Во всем мире ликвидируют офшоры и повышают корпоративные налоги, а недавно был установлен минимальный общемировой «единый налог на прибыль транснациональных корпораций» - не менее 15%, в том числе и для BigTech-компаний, которые ранее использовали многочисленные льготы, предоставляемые игрокам IT-отрасли в разных странах, чтобы минимизировать налогообложение».





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