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В СКР сообщили, что подозреваемый в нападении на отдел полиции в Лисках причастен к убийству семьи

, 12:53 Источник: СКР

В СКР сообщили, что подозреваемый в нападении на отдел полиции в Лисках причастен к убийству семьи
фото с сайта СКР

Мужчина, подозреваемый в нападении на отдел полиции в Лисках Воронежской области причастен к убийству семьи. По предварительной версии следствия, мужчина совершил убийство знакомой семьи на почве бытового конфликта.

Затем он направился к зданию ОМВД России по Лискинскому району Воронежской области, совершил подрыв входной двери здания отдела полиции. Это случилось в четверг ранним утром, по данным МВД, в 5:30 мск.

После этого подозреваемый сел в автомобиль «НИВА» и уехал с места преступления в направлении города Острогожск Воронежской области.

В результате взрыва 26-летний сотрудник взвода патрульно-постовой службы получил осколочное ранение голени правой ноги. Сейчас угрозы для его жизни нет.

Следственными органами СУ СК России по Воронежской области возбуждены уголовные дела по фактам убийства семьи и посягательства на жизнь сотрудников органов внутренних дел с применением взрывного устройства.

Следствием и сотрудниками оперативных служб проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление личности и задержание подозреваемого. 

Telegram-канал Baza ранее сообщал, что в селе Волчанское Каменского района Воронежской области найдены тела трех человек со следами огнестрельного ранения. По данным канала, это женщина и двое ее детей. Село Волчанское находится в часе езды от Лисок.

СКР и МВД призывали журналистов и блогеров воздержаться от публикации непроверенной информации, не распространять слухи и домыслы, поскольку может негативно сказаться на ходе операции по розыску злоумышленника. 

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