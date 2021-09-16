Собянин представил основные проекты по развитию четырех районов СЗАО

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16 сентября 2021, 11:41 Источник: sobyanin.ru

Фото: sobyanin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин представил основные проекты по развитию четырех районов северо-запада столицы.



«В Строгино, Митино, Южном Тушино и Покровском-Стрешнево проживают более 500 тыс. москвичей. Привлекательные для жизни живописные районы, которым нужно добавить доступности и комфорта - улучшить транспортную ситуацию, построить новые дома для участников программы реновации, модернизировать поликлиники и продолжить благоустройство парков»,- написал Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.



Мэр столицы отметил, что северо-запад Москвы неплохо обеспечен классическим подземным и новым наземным метро.



«Однако и Арбатско-Покровская, и Таганско-Краснопресненская линии работают в режиме перегрузки. Поэтому недавно приняли окончательное решение - будем строить Рублево-Архангельскую линию метро»,- сообщил Собянин.





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