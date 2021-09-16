В Турции четырехлетний мальчик из России умер в больнице в Анаталье

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16 сентября 2021, 11:37 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В Турции четырехлетний мальчик из России отравился во время отдыха, был госпитализирован и умер в больнице в Анталье. Генконсульство РФ в Анталье подтвердило факт регистрации смерти малолетнего гражданина РФ 2017 года рождения в ходе его пребывания с родителями на отдыхе в Турции.

По факту смерти малыша в России возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

По версии следствия, 9 сентября мальчик из России, находившийся вместе с родителями в Турции, из-за сохранявшихся на протяжении нескольких дней симптомов отравления был госпитализирован в госпиталь в Анталии. Малыша положили в реанимационное отделение. Но, несмотря на оказанную помощь, 10 сентября он скончался. В связи с этим родственник семьи в Москве обратился в Следственный комитет.

Генконсульство РФ в Анталье сообщило, что причины летального исхода в свидетельстве о смерти ребенка указаны, тело транспортировано в Россию.

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