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В Турции четырехлетний мальчик из России умер в больнице в Анаталье

, 11:37 Источник: РИА Новости

В Турции четырехлетний мальчик из России умер в больнице в Анаталье
фото: pixabay.com

В Турции четырехлетний мальчик из России отравился во время отдыха, был госпитализирован и умер в больнице в Анталье. Генконсульство РФ в Анталье подтвердило факт регистрации смерти малолетнего гражданина РФ 2017 года рождения в ходе его пребывания с родителями на отдыхе в Турции.

По факту смерти малыша в России возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
По версии следствия, 9 сентября мальчик из России, находившийся вместе с родителями в Турции, из-за сохранявшихся на протяжении нескольких дней симптомов отравления был госпитализирован в госпиталь в Анталии. Малыша положили в реанимационное отделение. Но, несмотря на оказанную помощь, 10 сентября он скончался. В связи с этим родственник семьи в Москве обратился в Следственный комитет.

Генконсульство РФ в Анталье сообщило, что причины летального исхода в свидетельстве о смерти ребенка указаны, тело транспортировано в Россию.

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