В университете Джонса Хопкинса сообщили обновлённую информацию по COVID-19 в мире

Аргументы Недели → Общество 13+

16 сентября 2021, 10:59

фото: pixabay.com

В университете Джонса Хопкинса сообщили обновлённую информацию по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире на утро четверга, 16 сентября. По данным университета, в мире выявлено 226 388 410 зараженных коронавирусной инфекцией нового типа.

С начала пандемии от последствий COVID-19 скончались 4 659 871 человек.

Максимальное число заболевших ковидом выявлено в США - 41 536 615 инфицированных. В США больше всего жертв, у которых был подтвержден диагноз, скончались 66 618 человек.

На втором месте по числу заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 - Индия. В этой стране за период пандемии COVID-19 подтвержден у 33 347 325 пациентов. Умерли в Индии 443 928 человек.

В Бразилии за время пандемии выявлены 21 034 610 заболевших. Летальных исходов - 588 597.

Университет Джонса Хопкинса проводит ряд исследований на тему коронавирусной инфекции и серологических тестов, а также ежедневно публикует подробную статистику заболевших в разных странах мира.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости