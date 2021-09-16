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Автоэксперт Моржаретто прокомментировал сообщение о штрафах за шторки на машинах: «Начали требовать выполнения регламентов и ПДД»

, 10:35

Автоэксперт Моржаретто прокомментировал сообщение о штрафах за шторки на машинах: «Начали требовать выполнения регламентов и ПДД»
фото: pixabay.com

Автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал сообщение СМИ о том, что в ГИБДД начали применять новые штрафы для водителей за наличие шторок и каркасных сеток на передних стёклах автомобилей.

Моржаретто объяснил в беседе с RT, что «ничего в общем-то не изменилось», в некоторых случаях это может считаться внесением изменений в конструкцию транспортного средства. По словам автоэксперта, если плёнка наклеена на фары или шторки в салоне на задних сидениях — это не изменения».

Моржаретто уточнил, что обычно изменения видны невооружённым взглядом, и инспекторы ГИБДД по закону имеют право выписать предписание о необходимости вернуть автомобиль в исходное состояние.

Автоэкперт добавил, что ничего не изменилось, просто начали требовать выполнения регламентов и правил дорожного движения.

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