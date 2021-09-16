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SpaceX: Корабль Crew Dragon с экипажем из непрофессиональных астронавтов успешно вышел на орбиту

, 10:25

SpaceX: Корабль Crew Dragon с экипажем из непрофессиональных астронавтов успешно вышел на орбиту
фото: pixabay.com

Космический корабль Crew Dragon с первым в мире непрофессиональным коммерческим экипажем в четверг по успешно вышел на орбиту. В американской компании SpaceX подчеркнули, что впервые экипаж пилотируемого корабля полностью непрофессиональный, коммерческий. Членов экипажа четверо.

Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon была запущена со стартового комплекса 39А на космодроме с мыса Канаверал во Флориде в четверг в 03:02 мск. Crew Dragon выведен на орбиту высотой 575 километров, что выше высоты нынешней орбиты МКС и всех ранее запущенных пилотируемых полетов.

В рамках миссии Inspiration 4 одним из четырёх участников полёта стал глава компании Shift4 Payments 38-летний Джаред Айзекман. Миллиардер оплатил миссию,- передает Интерфакс.

Другие три члена экипажа - врач Детского лечебно-исследовательского госпиталя St. Jude Children's Research Hospital Хейли Арсено, бывшая кандидатка в астронавты NASA Сиан Проктор и инженер компании Lockheed Martin Кристофер Семброски. Их пребывание в космосе запланировано на три дня.

После орбитального полета корабль Crew Dragon должен приводниться в Атлантике в районе Флориды.

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