Латвийские врачи: дежурство сутками, клятва Гиппократа и желание выспаться

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16 сентября 2021, 09:28 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Пока правительство Латвии просит сообщать о врачах, которые отговаривают своих пациентов от вакцинации, врачи выполняют свой долг – лечат.

Министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютас заявил:

«Семейные врачи и другие специалисты отговаривают пациентов от вакцинации, советуя не торопиться и подождать. Просим информировать Национальную службу здравоохранения о таких случаях, особенно когда это касается пожилых людей».

Иными словами, пианист, который занимает пост министра здравоохранения, и которому можно, уж простите, «вынести» вместе с «хлебным» креслом, советует стучать на тех, кто, забыв о себе, спасает людей… Я это так понимаю!

Я выросла среди врачей: дед, тетушка, мама, племянницы, дети и т. д. В моем окружении нет тех врачей, которые не советуют проходить вакцинацию. Они – за! Но речь о другом.

В моем обществе врачи от Бога: профессионалы, прекрасные диагносты, хирурги, гинекологи… Это люди старой школы! Той школы, когда существовала клятва советского врача! Это люди, которые знают, что если человек нуждается в их помощи, то нет разницы на каком языке он говорит. Я помню одну историю: мужчина, который пришел в родильное отделение к супруге, чтобы поддержать ее, увы, не смог этого сделать. Он говорил на русском, а один, видимо, националистически настроенный врач, потребовал говорить с ним на латышском. Я очень хорошо помню, как обласканный властью отличный врач Юрис Видиньш в одном интервью заявил, что он не будет лечить пациента, если на нем майка с символикой СССР…

Я даже не хочу говорить о таких врачах! В моем окружении таких нет!

Прошло уже 20 лет, а я помню случай. 2 Рижская больница (травматология). Я зашла в гости к крестному моего сына – директору этого заведения Янису Петронису. Мы договорились встретиться около его кабинета. Дергаю за ручку – закрыто. Выяснила, что у него операция. Обычно, в субботу нет операций, если только… Я подошла к операционной. В коридоре на стульях сидела пожилая пара: женщина прижалась к мужчине, и они молились… Молились неистово так, что сердце разрывалось. Оказывается, несколько часов назад в приемное отделение поступил человек после автомобильной аварии: сложно сказать, кто это был – мужчина или женщина… Просто, простите, месиво. Дежурный врач объяснил родителям, что чудес не бывает и надо готовиться к похоронам. Но есть ЧУДО! Есть! Доктор Петронис проходил мимо операционной… Операция шла семь часов… Человека вывезли живого на каталке. Вышел доктор Петронис и сказал: «Ждешь? Пойдем кофейку выпьем». Это была молоденькая девушка, которой недавно исполнилось 19 лет. Она жива!

Моя дочь, учась в Англии, неудачно упала и повредила плечо: три месяца она посещала заморских врачей, где ей выписывали мази и советовали разрабатывать руку. Когда дочь приехала в Ригу, то я ее не узнала: боль мучила ее постоянно, цвет лица был зеленый… После ряда обследований доктор Петронис (понятно, что я показала руку дочери ему) сказал: «Операция. Или без руки останется!»

Сегодня только маленький шрам напоминает о том ужасе…

Вот такие врачи никогда не будут участвовать в склоках, доносить, не принимать людей в «странных» майках… Они не будут занимать министерские кресла и разводить людей на деньги. Но они уже в шесть утра на работе! Для них важна та клятва, которую они дали – не навреди! А она, что у Гиппократа, что у советского врача одна! Это люди старой гвардии, для которых честь и врачебный долг до конца дней. Их уже немного в Латвии, но они есть! И я становлюсь на колени перед Ангелами в белых халатах!

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