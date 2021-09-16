В Воронежской области неизвестный напал на отдел полиции в Лисках и ранил полицейского
16 сентября 2021, 08:59
В Лисках Воронежской области в четверг неизвестный мужчина напал на отдел полиции. В результате пострадал сотрудник полиции. По данным регионального управления МВД, злоумышленник скрылся на автомобиле "Нива", и сейчас сотрудники правоохранительных органов принимают все меры по его задержанию.
Источник РБК в МВД раскрыл подробности: мужчина в военном обмундировании в бронежилете и каске, вооруженный автоматическим оружием, подъехал к дежурной части на автомобиле "Нива" и привел в действие взрывное устройство. После попытки взорвать здание отдела полиции по Лискинскому району Воронежской области он скрылся на своей машине.
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