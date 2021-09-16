Радио «Континенталь» проведет праздничную субботу в Челябинске

Аргументы Недели → Общество 13+

16 сентября 2021, 08:43 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Продолжаются праздничные мероприятия, посвященные Дню города. Ведущие утреннего шоу #СУТРАПОРАДИО предлагают челябинцам бодро начать субботнее утро.

18 сентября при поддержке радио «Континенталь» в Челябинске пройдут три события. В 11 часов начнется Фестиваль волонтеров Южного Урала на Кировке, затем — праздник в парке имени В. Терешковой, а в 13 часов — концерт в городском саду имени А. Пушкина.

На каждой из вышеназванных площадок челябинцы смогут встретить ведущих утреннего шоу #СУТРАПОРАДИО Арсения Титова и Ксюшу Савушкину. Зрителей ждут концертные номера, увлекательные конкурсы с фирменными призами от партнеров и ведущих радио «Континенталь».

Подробную информацию о мероприятиях можно узнать в эфире радио «Континенталь» на частоте 100,4 FM и в группе «ВКонтакте».

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