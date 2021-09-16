Autonews: инспекторы ГИБДД начали штрафовать водителей за автомобильные шторки

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16 сентября 2021, 08:38 Источник: autonews.ru

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Автомобильные шторки и каркасные сетки на машинах приравнены к тонировке. Инспекторы ГИБДД ужесточили наказание автомобилистам, ссылаясь на ограничение обзорности из-за шторок или каркасных сеток на стеклах машин.

Водители делятся, что сотрудники ГИБДД не только штрафуют, но и заставляют на месте снимать шторки, - сообщает Autonews.

Раньше инспекторы ГИБДД выписывали штраф в 500 рублей или предупреждение, а сейчас вместе со штрафом стали выдавать автомобилистам предписание о снятии шторок в указанный срок или заставляют снимать их на месте. Через 10 дней регистрация автомобиля будет остановлена, поскольку нарушение приравняют к внесению изменений в конструкцию машины.

В ГИБДД ссылаются на технический регламент Таможенного союза и ПДД, где прописано, что посторонние предметы не должны ограничивать обзор водителя транспортного средства. Сетки, шторки, как и тонировочная пленка на передних боковых стеклах машины запрещены к эксплуатации во время движения автомобиля.

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