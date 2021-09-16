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Сенатор Елена Бибикова сообщила о сохранении с 2022 года сельской надбавки к пенсии при переезде пенсионера в город

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Сенатор Елена Бибикова сообщила о сохранении с 2022 года сельской надбавки к пенсии при переезде пенсионера в город
Елена Бибикова, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

С 2022 года сельская надбавка к пенсии сохранится для пенсионеров, переехавших в город. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, что с 1 января будущего года сельскую надбавку будут начислять гражданам, которым ее перестали платить после переезда в более крупный населенный пункт.

Бибикова в беседе с "Парламентской газетой" уточнила, что дополнительные 25% от фиксированной выплаты положены неработающим пенсионерам, которые не менее 30 лет работали в сельхозпроизводстве и проживают в сельской местности.
Сенатор напомнила, что в настоящее время такую надбавку к пенсии имеют право получить только россияне, постоянно проживающие в сельской местности.

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