МВД опубликовало фото подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Орловской области
16 сентября 2021, 08:05
Министерство внутренних дел опубликовало (МВД) опубликовало на своем официальном сайте фотографию мужчины, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки, пропавшей в июне прошлым летом в Орловской области.
По данным МВД, к гибели девочки может быть причастен 61-летний мужчина - сосед погибшего ребенка. Этого подозреваемого соседа ранее задержали по другому делу — о насильственных действиях сексуального характера. На фотографии запечатлен мужчина в очках, стоящий возле подъезда многоквартирного дома.
Девятилетняя Вика пропала 18 июня. 15 сентября следователи сообщили о задержании жителя Орловской области по подозрению в убийстве ребенка. Тело девочки было найдено в ходе оперативно-розыскных мероприятий в подвале многоквартирного дома. Личность погибшей установили по одежде.
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