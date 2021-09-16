МВД опубликовало фото подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Орловской области

Аргументы Недели → Общество 13+

16 сентября 2021, 08:05

Фото: УМВД России по Орловской области

Министерство внутренних дел опубликовало (МВД) опубликовало на своем официальном сайте фотографию мужчины, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки, пропавшей в июне прошлым летом в Орловской области.

По данным МВД, к гибели девочки может быть причастен 61-летний мужчина - сосед погибшего ребенка.

Этого подозреваемого соседа ранее задержали по другому делу — о насильственных действиях сексуального характера.

На фотографии запечатлен мужчина в очках, стоящий возле подъезда многоквартирного дома.

Девятилетняя Вика пропала 18 июня. 15 сентября следователи сообщили о задержании жителя Орловской области по подозрению в убийстве ребенка. Тело девочки было найдено в ходе оперативно-розыскных мероприятий в подвале многоквартирного дома. Личность погибшей установили по одежде.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости