В Латвии были случаи смертей ковид-вакцинированных людей

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16 сентября 2021, 09:19 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В Рижской Восточной клинической университетской больнице были случаи смертей вакцинированных от коронавируса пациентов. Об этом рассказал латвийским СМИ член правления больницы Харалд Плаудис.

Г-н Плаудис подчеркнул, что все эти случаи все еще нужно исследовать, поскольку у умерших были сопутствующие заболевания, которые обострились: «У пациента могут быть тяжелые симптомы ковида, но они будут усугубляться этими хроническими заболеваниями, что в дальнейшем приведет к различным медицинским событиям, которые могут закончиться печально».

Глава неотложной службы Лиене Ципуле сообщила, что вакцинированные люди также попадают в больницы.

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