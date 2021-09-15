Собянин назвал знаковые объекты программы благоустройства Москвы этого года

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15 сентября 2021, 19:05

Фото: Global Look

В 2021 году в столице, после вынужденной паузы из-за пандемии, было благоустроено более 5 тыс. различных городских объектов. Мэр Сергей Собянин назвал самые знаковые.

Один из самых масштабных проектов – парк «Яуза». Главная цель – создать единое рекреационное пространство от Ростокинского акведука до МКАД общей протяженностью свыше 16 км, с выходами на ВДНХ и в Лосиный остров.

В исторической части Москвы появился единый комфортный пешеходный маршрут от «Москва-Сити» до Таганской площади протяженностью 19 км, включающий в себя Краснопресненскую, Новодевичью, Кремлевскую, Москворецкую и другие набережные. Кроме того, завершено благоустройство острова Балчуг.

За последние десять лет в Москве привели в порядок 886 парковых территорий общей площадью более 19,5 тыс. га. Многие жители столицы отмечают, что парки превратились в принципиально новые современные объекты, где можно отдыхать с комфортом. Велодорожки, детские и спортивные площадки, лыжные трассы, катки, горки для катания – все это появилось в шаговой доступности от дома.

В ближайших планах реконструкция 200 зданий поликлиник, а также благоустройство территорий, прилегающих к транспортным объектам.

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