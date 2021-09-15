МАМЫКINS.TV: латвийский композитор Имант Калниньш о Риге, первой скрипке и президенте Путине

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15 сентября 2021, 18:24 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Его можно смело назвать латышским Эннио Морриконе – латвийский композитор Имант Калниньш давно снискал славу утонченного и оригинального мелодиста, органично соединяющий всю свою творческую жизнь рок-музыку и музыку симфоническую. Именно Имант Калниньш написал гимн Лиепаи «Город, в котором рождается ветер».



В последнее время Имант Калниньш редко дает интервью… Говорит, что устал от внимания прессы, да и возраст… В мае прославленному латвийскому композитору исполнилось 80 лет!



Эксклюзивное интервью с Имантом Калниньшем в программе МАМЫКINS.TV!



Но есть интрига… Ведущий программы Андрей Мамыкин «разговорил» латышского композитора на русском языке!



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