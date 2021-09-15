Фальшивые экологи втравливают краснодарского губернатора в кампанию против КТК

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15 сентября 2021, 18:31 Сергей Алексеев

Фото: pixabay.com

Новую «странную» серию негативных публикаций против Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) связывают с проблемами основных владельцев хронически убыточного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). В конфликте интересов оказался замешан и краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев.



Седьмого августа вследствие аварии гидрокомпенсатора выносного наливного устройства на новороссийском Морском терминале КТК в море попала нефть. Компания оперативно собрала разлитое, уже 8 августа все анализы воды и воздуха показали отсутствие превышения ПДК по нефтепродуктам.



В четверг, 12 августа, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев с гендиректором Каспийского трубопроводного консорциума Николаем Горбанем и несколькими журналистами федеральных и местных СМИ осмотрели место выхода нефти вблизи Новороссийска, облетев на вертолете акваторию Черного моря, пообщались с отдыхающими на одном из пляжей в Абрау-Дюрсо. По итогам облета Кондратьев заявил:



- В Краснодарском крае продолжается курортный сезон… Несколько дней поступает противоречивая информация о ситуации с разливом нефти и масштабах происшествия. Мне было важно самому оценить ситуацию. В результате облета мы увидели, что в настоящий момент море чистое. Поводов для паники, угрозы туристам и Черноморскому побережью не существует. Для нас сегодня самое главное, что все оперативно устранили.



Однако еще две недели тема аварии усиленно муссировалась в нескольких десятках публикаций СМИ и «сливных бачков», но, в конце концов, затихла, так как ни лаборатории Роспотребнадзора, ни независимые экологические лаборатории, ни Гринпис, как ни старались, не смогли обнаружить никаких следов нефти в воде и на берегу Черного моря. Казалось бы - всё, но нет.



Фальшивые экологи



13 сентября с десяток изданий, включая самые известные, публиковали однотипные тексты, дублирующие мнение некоего «независимого» эксперта Татьяны Трибрат. Чтобы не сильно утомлять читателя, кратко перескажем содержание вышедших оптом текстов: «эколог» Татьяна Трибрат (главный спикер статей) заявила, что не знает одной из ведущих новороссийских лабораторий «Сфера», не слышала про лабораторию «КубаньЭКОпроект», которые провели исследование донных осадков в районе аварии на наличие нефтяных следов, которые не были обнаружены. А раз г-жа Трибрат не знает таких лабораторий, то дно моря наверняка покрыто толстым слоем осевшей нефти. Завтра «все умрем».



И все издания, предоставившие публичную трибуну г-же Трибрат, почему-то не удостоверились, что пробы воды и воздуха 11 и 13 августа брал и Роспотребнадзор, который тоже не нашел превышения ПДК. Допускаем, конечно, что для Трибрат это тоже малоавторитетная контора. Странно правда, что за прошедший месяц ни одна организация, «пользующаяся ее полным доверием» почему-то не провела исследования и не вскрыла «вопиющие превышения ПДК». Или может быть проверяли, но ничего подтверждающего апокалиптическую версию Трибрат не нашли? В общем, интересно получается, с одной стороны - фактические результаты проб, взятых профессионалами в соответствии с действующими нормативными требованиями, а с другой - пустые декларации «эколога-общественника» без профильного образования, основанные на богатом опыте инженера-строителя.



Всех перещеголяла пара известных «сливных бачков», которые ввиду отсутствия следов нефти по результатам абсолютно всех анализов дали заголовки «Новороссийск захлебнулся в нефти», «Черное море захлебнулось нефтью…». А кого стесняться на нудистском пляже?



Г-же Трибрат можно позавидовать – далеко не каждое высказывание министров правительства РФ получает такую мощную прессу. А тут Татьяна Григорьевна заявила, что «не верит» данным испытательного центра «Сфера» (аккредитованного в соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2009), и все журналисты бросились писать «ах, она не верит», «ох, она не верит», и вообще «не знает такую лабораторию». Хотя обнаружить эту лабораторию не трудно, достаточно сделать простой запрос в Яндексе, она в первых строках.



Герпетологи и энтомологи российских СМИ наверняка уже заглянули в свои архивы и выяснили причину бешеной популярности Татьяны Трибрат. «Экологическая активистка» Трибрат еще несколько лет назад возглавляла НКО «Южный региональный ресурсный центр» (ЮРРЦ), финансируемый Агентством США по международному развитию (USAID) и фондом Макартуров. Когда власти стали наводить порядок с этими «общественными организациями» и называть их «иностранными агентами», Трибрат быстренько сбежала из ЮРРЦ, и сейчас она учредитель ККОО "Центр Социальной Помощи и Защиты Прав Граждан "Филантроп".



Стоит вспомнить, что господа Трибрат заодно позиционирует себя как руководителя «Общественного экологического совета» при губернаторе Краснодарского края Кондратьеве. Каким образом заявление уже месячной давности губернатора о «чистом море» и том, что «отдыхающим ничего не угрожает» соотносится со свежими откровениями эколога, входящего в организацию при Кондратьеве, источники умалчивают. «Эколога» Трибрат не проведешь – она видит нефть сквозь воду с закрытыми глазами.



Сомнения в компетентности оратора Трибрат возникли и потому, что сама Татьяна Григорьевна не имеет ни профильного образования, ни опыта работы с экосистемами. И она вряд ли может оценить возможности растворяемости и коагулирования «легкой» и «тяжелой» нефти (а КТК качает именно «легкую» нефть), равно и компетентность лабораторий, которых было целых три.



Чтобы выглядели убедительно все вот эти «не верю, не знаю, не слышала», на помощь Трибрат был призван еще один видный экологический активист – Евгений Витишко.

Он еще с 2010 года является членом Совета организации "Экологическая вахта по Северному Кавказу", признанной в 2014 году иностранным агентом. Старый экоактивист, последние десять лет принимает активное участие в разных сомнительных кампаниях, направленных на срыв государственных проектов. В зарубежной Википедии есть отдельная страница, посвященная Витишко, где красной нитью проходят такие истории, как «выступление с острой критикой проекта проведения Олимпийских игр-2014 в Сочи».



При этом ничего не мешает Евгению Геннадиевичу входить в Общественный совет при Управлении Федеральной службы по надзору в сфере недропользования по Краснодарскому краю и Республике Адыгея. Хорошую экологическую команду себе набрал губернатор Краснодара Кондратьев.

Реальная рабочая деятельность экоактивиста закончилась в 2011 году, когда Витишко последний раз трудился в должности геолога. Дальше - сплошная «общественная и природоохранная» деятельность.



Но даже и тут Витишко нет покоя. В последний раз герой отличился пару лет назад, разругавшись вдрызг с региональным Яблоком. В результате конфликта в Краснодаре появилось два избирательных списка партии, из-чего Минюст вынужден был отказать в регистрации обоим. С тех пор в крае сложилась странная система существования двух отделений яблочников, а по сути, Яблоко в регионе было разрушено.



Причем тут англосаксы



Труба КТК сегодня - основной нефтепровод качающий нефть в Россию из Казахстана. Одно время республика использовала еще один нефтепровод – «Баку-Тбилиси-Джейхан», но в 2010 году Астана отказалась от услуг БТД из-за завышенных тарифов, а после расширения мощности КТК смог решить свои проблемы с отгрузкой нефти без БТД.



С начала 2021 года через нефтепровод БТД было прокачано 138,2 млн баррелей нефти, что соответствует годовой загрузке трубы 27,4 млн тонн. Мощность БТД более 50 млн тонн в год. Работа полупустого нефтепровода приносит его владельцам, основным из которых является BP (30,1%), хронические убытки. Единственный шанс исправить ситуацию с загрузкой БТД – заставить Казахстан перенаправить сюда свою нефть из нефтепровода КТК.



Никаких шансов заполучить казахстанскую нефть у владельцев убыточной трубы не было и нет, но англосаксы в силу особенностей своей натуры не оставляют попыток. Авария на новороссийском Морском терминале КТК такой случай предоставила.



«Есть такая профессия родину разрушать»,- девиз таких экологических и правозащитных деятелей как Трибрат и Витишко. И профессия эта странным образом неплохо оплачивается, если позволяет много лет не иметь нормальной работы и трудиться, «спасая», в сомнительном понимании этих деятелей, родину. Кем оплачивается - очевидно.



Хотя Татьяна Григорьевна и Евгений Геннадиевич с некоторого времени избегают прямо участвовать в сомнительных организациях, финансируемых из-за рубежа, из органов, как известно, не уходят. И когда возникла нужда, «спящие» экоактивисты без колебаний выступили в кампании по дискредитации конкурента полупустой британской трубы, а помогли им в этом «независимые» российские СМИ.





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