Собянин рассказал об итогах программы благоустройства Москвы в 2021 году

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15 сентября 2021, 17:14

Фото из открытых источников

Пресс-служба мэра и правительства столицы сообщила, что в 2021 году в Москве благоустроено более 5 тыс. дворов, парков и других городских объектов.



«Правительством Москвы рассмотрен отчет об итогах работы по созданию комфортной городской среды в 2021 году. Также был заслушан доклад о подготовке города к отопительному зимнему периоду 2021-2022 годов. После вынужденной паузы в 2020 году, вызванной пандемией COVID-19, в 2021 году правительство Москвы продолжило реализацию комплексной программы повышения качества и комфорта проживания в городе»,- говорится в сообщении столичной пресс-службы.



Отмечается, что в этом году проводились следующие основные работы: создание комфортной и безопасной городской среды - благоустройство площадей, улиц и парков; повышение качества проживания - ремонт жилых домов и благоустройство дворовых территорий; обеспечение надежной и бесперебойной работы городской инфраструктуры; поддержание чистоты и порядка в городе; экологический мониторинг и охрана окружающей среды.



Всего работы по благоустройству охватили более 5 тыс. различных городских объектов.



«Начиная с 2011 года правительство Москвы комплексно благоустроило 441 улицу и общественное пространство общей протяженностью 337,7 км. В 2021 году новый облик получил 21 городской объект, в том числе: улицы и набережные острова Балчуг; Дмитровский пер., соединяющий ул. Большая Дмитровка и Петровка; участок Ленинского проспекта от ул. Кравченко до МКАД (5 км); ул. Красная Пресня и Звенигородское шоссе до ТТК (2,5 км); территория, прилегающая к открытому в 2020 году центру «Моя работа» по адресу: ул. Шаболовка, д. 48. В предварительных планах на 2022 год - благоустройство 52 общественных пространств»,- говорится в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы.



Также уточняется, что продолжится благоустройство одной из крупнейших вылетных магистралей города - Ленинского проспекта на участке от Садового кольца до Университетского проспекта. Комплекс мероприятий будет проведен на Волоколамском шоссе и участке Кутузовского проспекта. Работы по благоустройству продолжатся и в центре города - на территории районов Пресненский, Арбат, Хамовники и Замоскворечье.



Кроме того, в исторической части города создан единый комфортный пешеходный маршрут от «Москва-Сити» до Таганской площади протяженностью 19 км. Он включает в себя Краснопресненскую, Новодевичью, Кремлевскую, Москворецкую и другие набережные.



«В 2021 году завершено благоустройство острова Балчуг, которое охватило Репинский сквер (Болотную площадь), Софийскую, Раушскую, Садовническую, Космодамианскую набережные и прилегающие к ним ул. Садовническая, 1-я и 2-я Раушская, Фалеевский, Комиссариатский и Садовнический пер. Всего - порядка 9 км»,- добавляется в материалах.



Отмечается, что с 2011 года правительство города привело в порядок и благоустроило на новом качественном уровне 886 парковых территорий общей площадью свыше 19,5 тыс. га.



«По мнению самих москвичей, парки превратились в принципиально новые современные объекты, предоставляющие широкие возможности для комфортного отдыха в шаговой доступности от жилых домов. Летом - это велодорожки, спортивные площадки, площадки воркаут, а зимой - лыжные трассы, катки и горки для катания. В 2021 году было проведено либо завершается благоустройство 121 парка и знакового объекта общей площадью более 950 га. В планах на 2022 год - благоустройство свыше 100 знаковых объектов, парковых и озелененных территорий»,- сообщили в пресс-службе.



Также уточняется, что в 2021 году приводятся в порядок территории, прилегающие к 29 транспортным объектам (общая площадь - 218,7 га), включая 14 станций Московского метрополитена, четыре станции МЦД, четыре автобусных маршрута в ТиНАО и семь шумозащитных экранов.



«В планах на 2022 год - благоустройство территорий, прилегающих к 16 транспортным объектам (общая площадь - 55,2 га), включая восемь станций Московского метрополитена, пять станций МЦД и один ТПУ, один путепровод, а также одно локальное мероприятие», - добавила пресс-служба.



Помимо этого, в рамках программы реконструкции городских поликлиник планируется провести реконструкцию порядка 200 зданий поликлиник, в том числе 137 поликлиник первой очереди и свыше 60 зданий второй очереди. В 2020-2021 годах комплекс городского хозяйства Москвы завершил реконструкцию 30 зданий поликлиник общей площадью порядка 84 тыс. кв. м. В настоящее время ведутся работы по реконструкции 46 зданий городских поликлиник общей площадью свыше 200 тыс. кв. м, которые планируется завершить в конце 2021 года - начале 2022 года.



Также комплекс городского хозяйства Москвы осуществляет капитальный ремонт четырех корпусов Боткинской больницы (общая площадь - 14 тыс. кв. м) и шести корпусов Московского многопрофильного центра паллиативной помощи (общая площадь - 40,7 тыс. кв. м).





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