Кто будет жить в новых городах Сибири и Дальнего Востока

Аргументы Недели → Общество 13+

15 сентября 2021, 16:11

Сейчас каждый третий житель Дальнего Востока - представитель Среднеазиатских государств. Но при одинаковом уровне зарплат по всей стране люди начнут мигрировать туда, где жизнь комфортнее и дешевле.



Министр обороны Шойгу заявил, что в том регионе нужно срочно строить пять городов-миллионников. Но не прошло и нескольких дней, как представитель президента на Дальнем Востоке и один из вице-премьеров Трутнев заявил, что не надо нам никаких новых городов, а надо восстанавливать старое. Если читать между строк, то получается, что Шойгу фактически обвинил Трутнева, который курирует регион уже 8 лет, в бездействии, а тот ответил всесильному министру обороны – «не твоё дело».



Это уже не первое высказывание Сергея Кужугетовича относительно развития восточных регионов страны. В своё время он выступал с предложением о переносе столицы России в Сибирь. Ещё раньше говорил, что для развития Сибири и Дальнего Востока надо создать огромную государственную корпорацию. Падение численности населения что в Сибири, что на Дальнем Востоке продолжается. Люди продолжают уезжать. Чтобы повернуть людской поток в обратную сторону, нужны крупные инвестиционные проекты.



Сейчас идёт реконструкция Байкало-Амурской магистрали. В Большом Камне строится новая судоверфь на заводе «Звезда», газоперерабатывающий комплекс в Свободном. Есть и другие, менее масштабные проекты. Но этого недостаточно, а самое главное – это не сопровождается развитием существующих и созданием новых городов. Потому что массированно используется вахта. Приехали работники, уехали. Население на Дальнем Востоке не растёт. Поэтому создание новых городов вокруг больших проектов – идея абсолютно здравая, считает бывший президент Якутии и экс-президент крупнейшей в мире алмазодобывающей компании «АЛРОСА» Вячеслав Штыров.



Город является образующим звеном в системе расселения людей. На Дальнем Востоке сейчас 1800 населённых пунктов. В 1600 из них живёт меньше пяти тысяч человек. Сейчас они обречены. Они исчезнут с карты нашей страны, потому что находятся на огромном разреженном пространстве. Чтобы вдохнуть в них жизнь, рядом с ними должны появиться города: большие, средние, малые. Только в этой системе маленькие населённые пункты имеют перспективы существования. Город образует вокруг себя территорию, подчиняет её, формирует, дисциплинирует, связывает. Вокруг крупных городов появляется сеть городов поменьше. Появляется пространственная структура, цементирующая огромные территории в единое целое.



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