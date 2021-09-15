Ефремов – как пример развития малых городов

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15 сентября 2021, 15:59 Игорь МИХАЙЛОВ

Фото: личный архив

Неоднократно приходилось читать и слышать сетования ряда региональных чиновников о том, что в отличие от крупных мегаполисов, в частности Москвы и Санкт​-Петербурга, им очень трудно, а порой и практически невозможно кардинально изменить ситуацию, в первую очередь из-​за недостатка финансирования. Однако пример небольшого, менее чем 40-тысячного города Ефремова в Тульской области показывает, что создать за короткий срок привлекательный инвестиционный климат можно практически в любом месте. Были бы желание и воля.





Президент РФ Владимир Путин поставил перед руководителями регионов РФ задачу по привлечению инвестиций в российскую экономику. Очень многое в инвестиционной динамике зависит от управленческих команд регионов. Ефремову – провинциальному городу с непростой судьбой – удалось преобразиться, «шагнуть» в ногу с модернизированной современностью, которая позволила стать привлекательным.



А ведь в 2016 г. градообразующее предприятие города – Ефремовский завод синтетического каучука (ОАО «ЕЗСК») – оказалось в сложной экономической ситуации. С начала 2016 г. численность его работников снизилась на 800 человек. Также прекратила деятельность Ефремовская птицефабрика (ООО СПП «Ефремовское»). А это ещё 200 человек, которые остались без работы. Из-­за разногласий между собственниками в стадию банкротства вошло предприятие по производству продукции быстрого приготовления ООО «Кинг Лион­Тула», и ещё 300 ефремовцев вынужденно остались без основного источника дохода. Так, буквально за год Ефремов из зоны относительной социально-­экономической стабильности начал превращаться в «зону тревоги».



Руководство города, проработав самые разные варианты смягчения положения, остановилось на срочном привлечении инвестиций. Экономический блок администрации муниципального образования г. Ефремова был усилен при поддержке профильных министерств Тульской области, Корпорации развития Тульской области, федеральных структур. Итогом стала разработанная программа комплексного развития моногорода Ефремов, которая впоследствии была презентована и защищена в РАНХиГС.





16 марта 2018 г. постановлением правительства РФ город Ефремов был наделён статусом ТОСЭР (территория опережающего социально­-экономического развития). Власти городского округа приняли на себя ряд важных обязательств: в ближайшие 10 лет привлечь на территорию Ефремовского района инвестиций на сумму не менее 11 млрд рублей и создать не менее тысячи новых рабочих мест.



В 2018 г. в городе Ефремове был создан биотехнологический кластер, на котором реализуют свои проекты 6 резидентов: ООО «ТЗРМ», ООО «Биокор», ООО «ПромБиТ», ООО «БиоИнтех», ООО «Тау Фарм», ООО «Компас Фудс». В настоящее время продолжается его развитие.





Для эффективного функционирования биотехнологического кластера, а также снятия инфраструктурных ограничений заключено соглашение с НКО «Фонд развития моногородов» на софинансирование строительства автомобильной дороги. Стоимость строительства составит 208 млн рублей, участие фонда – 163 млн рублей. Планируется построить двухполосную дорогу протяжённостью более 3,5 километра.



Реализация данных проектов будет способствовать увеличению инвестиций в основной капитал, созданию условий для более интенсивного роста экономики в долгосрочной перспективе.





В текущем году на Петербургском международном экономическом форуме в присутствии президента РФ Владимира Владимировича Путина подписано соглашение с Группой «Черкизово» о создании на ТОСЭР «Ефремов» крупнейшего в России мясоперерабатывающего кластера.



И начиная с этого момента всего за три года в ТОСЭР «Ефремов» на начало III квартала 2021 г. привлечено 12 резидентов, создано 309 рабочих мест, привлечено около 2 млрд рублей инвестиций, в том числе около 1,5 млрд рублей капитальных вложений, выручка превысила 1 млрд рублей.





В плане 2021 г.: увеличить количество рабочих мест до 413, инвестиции – до 4,7 млрд рублей, капитальные вложения – до 4,4 млрд рублей, выручку – до 3,1 млрд рублей.



Почему же инвесторы, как принято говорить, «пошли» в Ефремов? В том числе и потому, что они получают большие налоговые льготы по налогу на прибыль, налогу на имущество, земельному налогу.



Первые пять налоговых периодов с момента получения прибыли резиденты освобождаются от налога на прибыль, вторые пять периодов налог на прибыль составляет 12%. Кроме того, резиденты территории полностью освобождаются от уплаты налога на имущество в первые пять лет, на шестой и седьмой годы – 1,1%, с восьмого по десятый год – 1,5%, а также не взимается налог на землю.





На сегодняшний день разработан проект закона о продлении срока применения пониженных тарифов страховых взносов для резидентов ТОСЭР. В настоящее время согласно общему правилу пониженные тарифы страховых взносов применяются в отношении резидентов ТОСЭР, получивших такой статус не позднее чем в течение трёх лет со дня создания соответствующей ТОСЭР, т.е. для ТОСЭР «Ефремов» такими льготами смогли воспользоваться резиденты, которые зарегистрировались на территории до 16 марта 2021 года. Законопроектом предлагается обеспечить возможность продления сроков применения льгот по страховым взносам в отношении вновь привлечённых резидентов уже действующих в моногородах ТОСЭР, где срок возможности применения пониженных страховых взносов истёк, по отдельным решениям Правительства Российской Федерации, причём на срок не позднее 31 декабря 2024 года.



– Для тех, кто готов инвестировать в развитие «провинциальной» экономики, мы предоставляем самые выгодные условия и преференции. Будем работать в этом направлении и дальше, – сказал глава администрации муниципального образования г. Ефремов Сергей Балтабаев.



Администрация муниципального образования города Ефремова оказывает содействие по формированию условий для привлечения новых резидентов. Всячески способствует в решении возникающих вопросов, направленных на достижение цели по созданию и обеспечению функционирования деятельности новых предприятий. В целях реализации инвестиционных проектов оказывает методическую, информационную и консультационную поддержку.





Неотъемлемая составляющая качества жизни нашего городского округа – комфортная среда проживания. Город Ефремов за последние годы преображается.



Благодаря участию в программе «Формирование современной городской среды» с 2017 г. приведены в порядок 74 дворовые территории многоквартирных домов на общую сумму около 82 млн рублей. Проводится асфальтирование с установкой бордюрного камня, парковочных карманов. В этом году сделаем ещё 14 дворов.





Благоустроено 5 общественных пространств. В ноябре 2017 г. была открыта набережная реки Красивая Меча, в 2019 г. – новая зона отдыха – сквер «Солнечный». В конце 2020 г. завершено благоустройство площади молодёжно­-подросткового центра «Октябрьский», теперь здесь будут проходить все городские мероприятия.





В этом году будет завершён масштабный проект – комплексное благоустройство Красной площади «Сердце Ефремова». Продолжается благоустройство парка имени Бунина.



По проекту «Демография» 1 сентября 2021 г. открылся новый детский сад на 160 мест.



По многочисленным просьбам горожан и спортивного сообщества, благодаря личной поддержке губернатора Тульской области и инвесторов в мае 2019 г. началось строительство ледовой арены, которая открыла свои двери 1 мая текущего года.





Список резидентов



ООО «Листер» – производство профессиональных инновационных дезинфицирующих средств. Объём инвестиций – 0,124 млрд рублей. Рабочих мест – 35.



ООО «Промбиотехнологии» – глубокая переработка фуражных зерновых культур для производства аминокислот и других функциональных добавок для сельскохозяйственной и пищевой отраслей на основе собственных безотходных и энергоэффективных технологий, защищённых патентами. Объём инвестиций – 2,7 млрд рублей. Рабочих мест – 173.



ООО «Мясная компания Астра» – переработка и экспорт мясной продукции с последующим изготовлением полуфабрикатов для перерабатывающей промышленности, а также готовых продуктов для продажи на экспорт и внутренний рынок. Объём инвестиций – 0,313 млрд рублей. Рабочих мест – 220.



ООО «Тульский завод растительных масел» – экстракционный завод по глубокой переработке семян сои и рапса. Объём инвестиций – 4 млрд рублей. Рабочих мест – 135.



ООО «БВК​Техно Групп» – производство животного белка на основе технологии микробиологического синтеза. Объём инвестиций – 180 млн рублей. Рабочих мест – 50.



ООО «БиоКор» – создание современного биотехнологического комбината по глубокой переработке фуражных зерновых культур с получением концентрированных белковых кормопродуктов и молочной кислоты пищевого и технического назначения. Объём инвестиций – 1861 млн рублей. Рабочих мест – 97.



ООО «Биоинтех» – создание производства по изготовлению оборудования для перерабатывающей промышленности. Рабочих мест – 37.



ООО «Тау Фарм» – создание инновационного рыбоводческого хозяйства по выращиванию рыбы Arapaima gigas. Объём инвестиций – 1,5 млрд рублей. Рабочих мест – 97.



ООО «Компас Фудс» – реконструкция завода по производству замороженных полуфабрикатов из мяса птицы. Объём инвестиций – 3,96 млрд рублей. Рабочих мест – 147.



ООО «Черкизово – мясные продукты» – строительство завода по убою и переработке свиней. Объём инвестиций – 30,37 млрд рублей. Рабочих мест – 2200.



ООО «Куриное царство Тула» – строительство завода по убою и переработке бройлеров. Объём инвестиций – 8,59 млрд рублей. Рабочих мест – 1000.



ООО «Садр Ефремов» – производство автомобилей скорой медицинской помощи. Объём инвестиций – 55 млн рублей. Рабочих мест – 31.

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