Заммэра Владимир Ефимов: Люксембургская биржа включила столичные облигации в свой Список ценных бумаг

Люксембургская биржа — это ведущая площадка мира подобного рода, поддерживающая облигации устойчивого развития. В этом году она впервые включила в свой Список ценных бумаг российские облигации, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Включение московских «зелёных» облигаций в этот список означает, что о финансовом рынке столицы и в целом о её экономике станет известно всем мировым финансовым организациям.
«Это будет способствовать росту информированности международных инвесторов о ценных бумагах Москвы и позволит столице проводить новые размещения на более выгодных для себя условиях», — уточнил Владимир Ефимов.
Попавшие в Список Люксембургской биржи московские «зелёные» облигации были выпущены в мае этого года. Их совокупный объём составил 70 млрд рублей.
Средства от выпуска столичных ценных бумаг пойдут на снижение вредных выбросов и углекислого газа в атмосферу города, а также на строительство Большой кольцевой линии метро.
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