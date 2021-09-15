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Синоптик Позднякова заявила, что в ближайшие дни повышения температуры в Москве ожидать не следует

, 15:16

Синоптик Позднякова заявила, что в ближайшие дни повышения температуры в Москве ожидать не следует
осеннь в Москве, pixabay.com

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в рамках разговора с журналистами в среду, 15 сентября, рассказала, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

По словам метеоролога, до воскресенья погоду в Москве и Подмосковье будет определять область повышенного атмосферного давления, вследствие чего существенных осадков не ожидается. В регионе, однако, будет сильный ветер. Ночью столбики термометров будут достигать +3...+5 °C. Днем в четверг и пятницу в Москве и Московской области температура воздуха будет составлять +11...+13 °C.

Татьяна Позднякова в разговоре с RT заметила, что в субботу будет солнечно, воздух прогреется до +13 °C. В воскресенье в столичный регион придет южный циклон, который принесет с собой облачность и дожди. Повышения температуры ожидать не приходится.

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