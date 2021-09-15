Для Александра Проханова пятая точка Волочковой оказалась страшнее ГУЛАГа

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15 сентября 2021, 14:30 Источник: Эхо Москвы

Писатель Александр Проханов Фото: GlobalLook

Писатель Александр Проханов негативно высказался по поводу программ на современном телевидении. По его мнению, они уже 30 лет развращают народ. Особенно общественного деятеля возмущают передачи про балерину Волочкову.

Проханов в ужасе от того, что два дня по одну из центральных каналов рассказывали «о заднице Волочковой, которая вышла из своего дворца под елку и помочилась там». По мнению писателя, народ это смотрит, потому что уже растлен, у него нет идеалов. «Это удивительный срам», - возмущен Александр Проханов.

«Все чувствуют, что на мир опускается какое-то облако, новый проект. Одни называет его обнулением, другие называют это зеленой революцией, третьи называют ковидизацией, третьи называют это цифровой эрой, электронным ГУЛАГом», - продолжил тему Проханов и подчеркнул, что предпочитает жить в таком продвинутом ГУЛАГе, чем в демократическом борделе, где каждый день ему показывает задницу Волочкова.

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