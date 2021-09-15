Собянин рассказал о модернизации Боткинской больницы

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15 сентября 2021, 13:08

Фото: sobyanin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел после капитального ремонта Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), расположенный в корпусе 28 городской клинической больницы имени Боткина.



«Посмотрел амбулаторный центр онкологический Боткинской больницы. Мы над ним давно работали. Такие крупные серьезные работы завершены. Здесь не только технологическая составляющая достаточно продвинутая, но и сам дизайн, сама обстановка максимально комфортна для пациентов и врачей. В этом году мы закончим реконструкцию еще двух таких амбулаторных центров в 40-й больнице и 1-й онкологической больнице. Надеюсь, что они по качеству не будут уступать Боткинской больнице, ее центру. В целом уже серьезно так вырисовывается контур всей онкологической службы города, которую мы с вами обсуждали много лет, вышли на единую структуру онкологической помощи в составе многопрофильных центров, лабораторий первоклассных, амбулаторных центров. По сути, пациент приходит и остается на всю жизнь под вашим наблюдением, вниманием»,- заявил Собянин во время общения с врачами больницы.



Как добавил Сергей Собянин, городские власти вкладывают достаточно большие средства в обеспечение москвичей онкологической помощью.



«Достаточно большие деньги уходят на лекарственное обеспечение. Мы его нарастили до 30 с лишним млрд руб. в год. И очень важно, чтобы лекарственные средства, терапия, которую мы проводим, химиотерапия доводилась до пациента и в нужном объеме, и в нужном качестве»,- подчеркнул мэр.



Мэр добавил, что во время пандемии оказание плановой помощи осложнилось, возникли дополнительные риски. Но, несмотря на это, объем онкологической помощи, как отметил Собянин, увеличился по всем направлениям: химиотерапия, хирургия, общая диагностика.



«Это говорит о том, что мощные центры, которые мы создаем, могут работать и противостоять даже вот таким серьезным вызовам, с которыми мы работаем сегодня. С учетом того, что мы вкладываем значительные ресурсы в материальную базу наших центров, в том числе и в строительство новых корпусов и вашей клиники, и в 40-й, и в реконструкцию корпусов других клиник, я думаю, что, конечно, эффект будет»,- добавил Сергей Собянин.



Он также напомнил, что в 2021 году на базе больницы имени Боткина создан современный эндоскопический центр, такой же будет открыт еще в одной городской клинике - больнице имени Буянова.



«Введен центр эндоскопии, мощный, самый мощный, наверное, в Европе центр. Проведены уже тысячи исследований. Мало того, что выявлено три десятка онкозаболеваний. Самое главное - выявлено больше 60 случаев самого начала заболевания. Оказали помощь сразу же в рамках дневного стационара. Больные могут нормально жить и работать»,- заключил Сергей Собянин.



Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в сентябре 2021 года был завершен капитальный ремонт трех корпусов Боткинской больницы - №28 (центр амбулаторной онкологической помощи), №7 (хирургический) и №8 (пищеблок).



Капитальный ремонт корп. 28 был начат в июне прошлого года и завершен в сентябре 2021 года. Пятиэтажный корпус был практически полностью перестроен под создание современного центра амбулаторной онкологической помощи.



Открытие здесь такого центра позволит организовать в Боткинской больнице полный цикл диагностики и лечения профильных пациентов: постановка диагноза - оперативное лечение - лекарственная или химиотерапия - реабилитация - наблюдение. Мощности центра позволяют принимать в два раза больше пациентов и проводить до 160 тыс. консультаций в год.



В кабинетах узкопрофильных специалистов установлено оборудование для проведения профильных осмотров самого высокого качества. Наличие собственной операционной с палатой пробуждения на четыре койки для выполнения биопсий и малых операций позволит значительно ускорить верификацию диагноза у пациентов с подозрением на онкологическое заболевание. Дневной стационар на 22 койки рассчитан на проведение до 25 тыс. курсов химиотерапии ежегодно.



Первых пациентов ЦАОП должен принять 27 сентября 2021 года. Он будет открыт ежедневно с 8:00 до 20:00.



До конца года в больнице имени Боткина планируется завершить ремонт еще двух корпусов: корп. 6 - паллиативный, корп. 11 - межокружной нефрологический центр.



Следующим этапом реализации программы комплексного развития Боткинской больницы станет капитальный ремонт еще пяти корпусов в 2022-2023 годы.





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