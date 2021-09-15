Застройщик самого высокого здания в мире выступит на выставке 100+ TechnoBuild

Аргументы Недели → Общество 13+

15 сентября 2021, 12:54 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Мероприятие состоится 5-7 октября в Екатеринбурге. Регистрация на выставку уже началась, подробная информация о том, как стать участником 100+ TechnoBuild, опубликована на сайте.

Спикерами VIII Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild станут 500 архитекторов, девелоперов и ученых со всего мира. Как и в 2020 году, из-за пандемии часть из них выступит онлайн.

Среди титулованных спикеров 100+ TechnoBuild —

Мохамед Али Алаббар (ОАЭ), основатель и управляющий директор Emaar Properties (девелопер самого высокого здания в мире);

Юлий Борисов (Россия), генеральный директор UNK project;

Карло Ратти (Италия), партнер-учредитель Carlo Ratti Assocaiti, преподаватель Массачусетского технологического института;

Амир Идиатулин (Россия), генеральный директор и основатель архитектурной студии IND architects;

Вольф Прикс (Австрия), генеральный директор COOP HIMMELB(L)AU, один из основателей стиля деконструктивизм.

Полный список спикеров опубликован на сайте мероприятия.

Добавим, что деловая программа включает в себя 120 секций, все они будут транслироваться на сайте мероприятия. Основные направления 100+ TechnoBuild — современные строительные технологии (включая BIM), строительные материалы, архитектура и девелопмент. Выставка площадью в 30 тысяч квадратных метров развернется в двух павильонах МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

Информационный партнер мероприятия — медиахолдинг «Гранада Пресс»

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