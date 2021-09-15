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Песков рассказал о здоровье находящегося в самоизоляции Путина: Президент чувствует себя прекрасно

, 12:59 Источник: Интерфакс, РИА Новости

Песков рассказал о здоровье находящегося в самоизоляции Путина: Президент чувствует себя прекрасно
В. Путин, Фото с сайте Кремля

У президента РФ Владимира Путина высокие титры антител к коронавирусной инфекции COVID-19. Путин абсолютно здоров, на самоизоляции чувствует себя прекрасно. Вакцина "Спутник-V" от коронавирусной инфекции работает эффективно.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду сообщил, что президент делает необходимые тесты. По словам пресс-секретаря президента России, медики делают все, что необходимо при этом. Песков заявил, что не знает о ревакцинации Путина.

По словам официального представителя Кремля, на самоизоляции Путин продолжает работать, темпы его рабочего графика в удаленном формате не замедляются. Сегодня состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

"Путин, и "Спутник-V" работают в обычном режиме. Эффективность "Спутника-V" доказана, она весьма высокая, эффективность президента Путина ещё выше",- заключил Дмитрий Песков.

Владимир Путин ранее сообщил, что ушел на самоизоляцию, поскольку он тесно общался с человеком, у которого оказался положительный ПЦР-тест. Путин не назвал имя заболевшего человека, но отметил, что он ревакцинировался.

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