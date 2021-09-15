Стал известен «список Собянина» на выборах в Государственную Думу

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15 сентября 2021, 13:10 Источник: sobyanin.ru

Фото из открытых источников

Сергей Собянин на своем персональном сайте представил свою команду на выборах в Государственную думу.



«Через несколько дней, 17-19 сентября, мы будем выбирать депутатов Государственной думы. Эти выборы определят, какая политическая сила будет претворять в жизнь программу развития нашей страны на ближайшие пять лет. Я возглавляю московский список «Единой России» и призываю вас отдать свой голос за эту партию, которая идет на выборы большой командой кандидатов при поддержке неравнодушных москвичей»,- написал Собянин.



Он подчеркнул, что в команду входят люди с разным политическим и профессиональным опытом. Среди них есть действующие депутаты Государственной думы и общественные деятели, которые впервые выдвинули свои кандидатуры.



«Каждого из них я знаю, как человека, который искренне болеет за интересы родного города и в случае избрания будет отстаивать интересы москвичей»,- отметил Сергей Собянин.



Напомним выборы, в том числе в формате электронного голосования пройдут с 17 по 19 сентября. Жители столицы выберут депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух округах (№19 и №37), а также муниципальных депутатов в Щукине.



Со списком кандидатов Сергея Собянина на выборах в Госдуму вы можете ознакомиться по ссылке





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