В Челябинской области пройдет акция «Сохраним лес»

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15 сентября 2021, 12:18 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Регион присоединится к всероссийской кампании по восстановлению лесов.

В рамках акции на Южном Урале будут высаживаться деревья на 36 локациях. Главными станут Челябинский городской бор, территория рядом с аэропортом имени И. В. Курчатова, Карталинский район. Планируется высадить около 750 тысяч деревьев. Об этом рассказал начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров во время пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре «Гранада Пресс».

Добавим, что весной 2021 года лесовосстановительные работы проведены на более чем 2 тысячах гектар. Осенью они продолжаются. Высаживаются преимущественно ценные породы — сосна обыкновенная.

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