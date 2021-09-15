Бочкарёв: Открытие двух дорог улучшит транспортное обслуживание 130 тыс. жителей Новой Москвы

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15 сентября 2021, 12:18

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Запуск движения по автомобильной дороге, связывающей Киевское и Калужское шоссе, а также открытый новый выезд из города Московский к станции метро «Филатов Луг» позволят улучшить транспортное обслуживание 130 тысяч жителей прилегающих территорий. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарёв.



«Открытые новой дорожной связки между Киевским и Калужским шоссе не только разгрузит действующие магистрали, но и позволит организовать новые маршруты общественного транспорта. Благодаря этому улучшится транспортное обслуживание более 50 тысяч жителей прилегающих населённых пунктов», – рассказал Андрей Бочкарёв.



Он отметил, что второй дорожный объект – новый выезд из города Московский к метро «Филатов Луг» – также имеет важное значение для транспортного обслуживания жителей ТиНАО.



«Новый выезд упростит путь до метро примерно 80 тысячам жителей Московского. Они смогут экономить на дороге до одного часа в день, доезжая до станции «Филатов луг» в несколько раз быстрее», – подчеркнул Андрей Бочкарёв.



Напомним, вчера Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии выезда из города Московский к станции метро «Филатов Луг» и связки между Киевским и Калужским шоссе на своей странице в социальной сети.



«Открыли две новые дороги в ТиНАО: выезд из Московского к станции «Филатов Луг» и связку между Киевским и Калужским шоссе. Выезд из Московского небольшой – чуть больше 2 км, но крайне важный. Раньше местные жители ехали к метро в час пик около 40 минут – в объезд, через Киевское шоссе. Прямая дорога займет 7-10 минут. Колоссальная экономия времени», – написал Сергей Собянин.





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