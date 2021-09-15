Началась передача домов жителям поселков Джабык и Запасное

Летом эти населенные пункты серьезно пострадали из-за природных пожаров.
Сегодня состоялась областное совещание с членами регионального правительства и главами муниципальных образований. Мероприятие по ВКС провел губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Одна из основных задач, поставленная главой региона, — обеспечение всех пострадавших из-за природных пожаров жителей поселков Джабык и Запасное. Из бюджета области выделены средства на строительство и покупку готового жилья. Граждане приобрели 11 жилых помещений, остальные приняли решение о строительстве домов. Как сообщает пресс-служба правительства, сегодня началась передача новоселам 16 построенных домов.
Добавим, что в ходе совещания обсуждались и другие вопросы: инициативного бюджетирования, вакцинации от коронавируса, подготовки к осенне-зимнему периоду.
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