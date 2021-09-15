Сестра арестованного в Праге российского гражданина Франчетти обратилась к Владимиру Путину

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15 сентября 2021, 11:46

Александр Франчетти, фото из открытых источников

Сестра арестованного в Праге российского гражданина Александра Франчетти написала обращение к президенту России Владимиру Путину. В обращении родственницы Александра Франчетти, задержанного в аэропорту столицы Чехии по запросу украинских властей, содержится просьба помочь вернуть её брата в Россию,- передаёт RT.

Родственники россиянина указали, что он болен и ему необходимо лечение.

На Украине Александра Франчетти обвиняют в создании военизированных или вооружённых формирований.

14 сентября городской суд Праги заключил российского гражданина под стражу.

Адвокат Франчетти подал апелляцию, обжаловал решение суда об аресте. Через две недели апелляцию рассмотрит Верховный суд.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 13 сентября сообщил, что со стороны России направлены запросы по линии посольства и СК. По его словам, Москва хочет понять, в чем обвиняется гражданин РФ.

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