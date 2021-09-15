Диагностика в «Здоровой Москве» позволяет предотвращать серьёзные заболевания

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15 сентября 2021, 11:02

Фото: М. Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы

В павильонах проекта «Здоровая Москва» прошли диспансеризацию более 200 тыс. человек, 60% из них - люди трудоспособного возраста. Чаще всего врачи обнаруживают у пациентов риски сердечно-сосудистых заболеваний. Комплексное обследование помогает вовремя предотвращать развитие серьезных болезней.



«У более чем 22% пациентов повышен уровень холестерина в крови, у 18% посетителей - уровень глюкозы, у более чем 14% прошедших чек-ап - артериальное давление. Еще одна распространенная проблема - избыточная масса тела или ожирение, которые также могут привести к различным заболеваниям», - сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.



По ее словам, при наличии отклонений посетителей направляют на дополнительные исследования, часть из которых можно пройти прямо в павильоне.



«Своевременное выявление болезней при правильном подходе дает возможность не только избежать тяжелых последствий - комплексное обследование в «Здоровой Москве» позволяет предотвращать возникновение серьезных заболеваний и помогает многим жителям столицы вовремя получить необходимую медицинскую помощь. Всего обследование в павильонах прошли уже более 200 тыс. человек, более 60% из них – лица трудоспособного возраста», - отметила заместитель мэра столицы.



На первом месте по количеству отклонений стоит несоответствие нормам антропометрических показателей - повышение массы тела и увеличение окружности талии. Такие показатели обнаружены у 28% посетителей. Например, если индекс массы тела превышает 30 кг на 1 кв. м, назначают анализ крови на липидный спектр и биоимпедансометрию (диагностику состава тела с помощью измерения электрического сопротивления). При наличии показаний врачи могут провести УЗИ брахицефальных артерий, а при отклонении уровня гликированного гемоглобина проведут анализ на креатинин и СКФ.



После диспансеризации при необходимости пациента сопровождают специалисты телемедицинского центра. Посетители, которым необходимы дополнительные обследования или консультации, не остаются без внимания.





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