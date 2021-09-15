В МВД сообщили о спасении 10-летней девочки от 33-летнего злоумышленника в Ленинградской области

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15 сентября 2021, 11:24

Aleksander Polyakov, globallookpress.com

Десятилетняя девочка - жительница посёлка Мыза-Ивановка Гатчинского района Ленинградской области в соцсетях познакомилась со взрослым мужчиной. 9 сентября девочка ушла в школу и домой не вернулась. Родители школьницы забеспокоились и обратились в полицию.

К моменту обращения родителей в полицию правоохранители уже полтора часа искали ребёнка. Быстро организовать поисковую операцию удалось благодаря тому, что старший брат девочки обратился в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Волонтёры сообщили о пропаже ребёнка полицейским и посоветовали родителям написать заявление.

Оказалось, несовершеннолетнюю заманил к себе в квартиру 33-летний мужчина. Девочку смогли обнаружить благодаря тому, что оперативники вскрыли её переписки в соцсетях с незнакомым взрослым мужчиной. Телефон ребёнка не был выключен. Через 30 минут после обращения в полицию, оперативники были уже у двери квартиры педофила. Для него визит полиции был неожиданным. Он пытался сбежать. Девочка уже была у него в кровати в спальне.

Полицейским удалось спасти ребёнка, попавшего в руки педофила. Отец школьницы рассказал, что подозреваемый не успел физически ей навредить.

По словам родителя, его дочь очень общительная и доверчивая, легко идёт на контакт с людьми. Она увлекается рисованием, иногда выкладывает рисунки в соцсетях. Там и нашёл её злоумышленник. Мужчина стал хвалить рисунки школьницы и пообещал подарить хорошие краски.

В интервью RT начальник управления МВД по Гатчинскому району Александр Волков, который возглавлял поисковую операцию девочки, посоветовал родителям чаще общаться со своим ребёнком, заглядывать в телефон, смотреть переписки. По его мнению, если ребёнок не доверяет родителям свою переписку, значит, они где-то что-то упустили.

Подозреваемого в насильственных действиях мужчину арестовали 11 сентября по ходатайству следствия.

История в Кемеровской области, где педофил заманил девочек сладостями, изнасиловал и убил получила общественный резонанс.

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