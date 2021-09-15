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15 сентября 2021, 09:01 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

И вновь политики Латвии заговорили об обязательной вакцинации: возможность ввести «обязаловку» для ряда профессий. Получается, что все митинги, желание людей не учитывается?



Конечно, нет.



Некоторые латвийцы, после митинга 18 августа, (выступали против принудительной вакцинации - прим.авт.) вздохнули… А может политики прислушались к народу?



На мой взгляд, политики не отказались от своих намерений, а пошли иным путем – выжидательная позиция и плюс информационное давление.



Итак, что происходит сейчас в Латвии с вакцинацией?



На уровне правительства, конечно, продолжаются обсуждения: будет ли решение об обязательной вакцинации принято на уровне закона. И в первых рядах «заинтересованный» пианист-министр здравоохранения г-Н Павлютас. Почему пианист? Так это его реальная профессия!



По словам министра-пианиста, необходимость вакцинации высока.



«Существует обязанность обеспечивать безопасность предоставления услуг в среде, где люди встречаются и тесно контактируют, особенно в группах риска».



Более того, министр здравоохранения Латвии уже в конце августа стал «настраивать» людей, что если число больных достигнет 500 человек, то тогда могут ввести строгие ограничения! Видимо, такие, какие уже были в 2020 году: комендантский час, невозможность посещать даже родственников, невозможность купить носки, трусы и необходимые для людей продукты! Прошу отметить, что необходимые продукты у людей и политиков – разные!



И что мы видим на 15 сентября?



Количество больных уже перевалило за 400! За три недели! В латвийских СМИ неуклонно проскакивает информация, что в крупных больницах уже объявлена ЧС, плановые операции отменяются, а больных с ковидом поступают, поступают, поступают… Интересно, что ЧС в крупных больницах Латвии через пару дней отменили (почему?), а больных все поступает больше! Что за ерунда?



Ковид – коварное и страшное заболевание! И прививаться нужно! Люди опасаются не самой прививки, а с каким упором им «пианисты» с «лингвистами» (премьер-министр Латвии - лингвист - прим.авт.) навязывают обязательную вакцинацию. Более того, вводят «санкции», выкручивают руку и практически угрожают…



Да, проблема с вакцинацией есть в Латвии.



Правительство страны решило устроить мобильную выездную вакцинацию от коронавируса в микрорайонах Риги…



«Мы запланировали использовать три автобуса, чтобы объехать все микрорайоны Риги по заранее составленному маршруту»,- заявила глава Бюро вакцинации Эва Юхневича.



Что ж… На вокзалах и базарах уже прививали латвийцев! «Идем» на общественный транспорт! А поговорить умно с людьми – не пробовали? Без пианистов и лингвистов… Врачи нужны, чтобы доступно объяснили!

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